В Петербурге создают цифровые модели статуй у Ростральных колонн

Скульптуры у Ростральных колонн в Петербурге начали сканировать для реставрации.

В Петербурге начали лазерное 3D-сканирование скульптур у подножия Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для работы используют портативные лазерные и оптические сканеры, обеспечивающие точность измерений до 40–50 микрон. Полученные данные обрабатывают в специализированном программном обеспечении. На их основе специалисты создадут цифровые модели, которые помогут выявить повреждения статуй и спланировать их реставрацию.

В администрации города отметили, что петербургские разработки в области лазерного сканирования объектов культурного наследия применяют и за пределами России. В частности, специалисты Центра спасательной археологии формируют цифровой архив памятников Африки и стран исламского мира. Ранее они участвовали в восстановлении арки в Пальмире.

Скульптуры у Ростральных колонн изготовлены из пудостского камня. Их авторами были Жозеф Камберлен и Жак Тибо. Согласно распространенной версии, фигуры у северной колонны олицетворяют Волгу и Днепр, а у южной — Неву и Волхов.

В 2026 году специалисты также отсканировали скульптуры Диоскуров у Манежа и львов в Некрополе мастеров искусств.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе Петербурга открыли обновленную набережную Охты и Слободской сад.

Фото: пресс-служба Смольного