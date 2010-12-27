Началась регистрация для получения паспорта болельщика на ЧМ-2018

Минкомсвязь РФ открыла регистрацию на получение паспорта болельщика на Чемпионат Мира, который пройдет в 2018 году

Паспорт болельщика необходим для каждого человека, который купил билет на матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при подтверждении FIFA заявки на билет.

Благодаря паспорту болельщика можно бесплатно ездить между городами, где проходят игры и на городском транспорте в день проведения матча. Иностранные болельщики по паспорту болельщика имеют право на въезд по безвизовому режиму на территорию России.

Первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня, а последний пройдет 15 июля. Футболисты встретятся на 12 стадионах России.