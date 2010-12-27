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Началась регистрация для получения паспорта болельщика на ЧМ-2018
Сегодня, 16:30
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nadiputintseva
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Началась регистрация для получения паспорта болельщика на ЧМ-2018

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Минкомсвязь РФ открыла регистрацию на получение паспорта болельщика на Чемпионат Мира, который пройдет в 2018 году

Паспорт болельщика необходим для каждого человека, который купил билет на матчи ЧМ-2018. Оформить паспорт можно только при подтверждении FIFA заявки на билет.

Благодаря паспорту болельщика можно бесплатно ездить между городами, где проходят игры и на городском транспорте в день проведения матча. Иностранные болельщики по паспорту болельщика имеют право на въезд по безвизовому режиму на территорию России.

Первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня, а последний пройдет 15 июля. Футболисты встретятся на 12 стадионах России. 

Теги: как получить паспорт болельщика , новости спб , спорт , футбол
Категории: Новости СПб Новости России

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