Начальник штаба ЗВО Сергей Рюмшин рассказал об обязанностях призывников самостоятельно встать на воинский учет

Начальник управления штаба ЗВО Сергей Рюмшин рассказал, что военный комиссариат России не может оповестить более 89 тысяч человек по причине того, что призывники зарегистрированы по одному адресу, где и состоят на учете, а проживают по другому. После окончания школы некоторые молодые люди покидают родные города, чтобы поступать в университеты. Согласно новому законодательству, призывники должны самостоятельно сообщать о своем местонахождении и открепляться от участков. Все передвижения должны быть зафиксированы по инициативе самого гражданина.
С марта 2018 года молодых людей обязали приходить в военкоматы по достижению призывного возраста, даже если им не приходила повестка.
По-прежнему сохраняется уголовная ответственность в том случае, если юноша получил повестку на военную службу, но не явился в военкомат.
Видео: Piter.tv