Начальник УМВД Эдвардас Вашкис подвел итоги 2018 года

На протяжении всего 2018 года в Выборге и районе осуществлялась постоянная деятельность, направленная на устранение правовых нарушений в нравственной сфере.

На протяжении всего 2018 года в Выборге и районе осуществлялась постоянная деятельность, направленная на устранение правовых нарушений в нравственной сфере. Помимо прочего, проводились работу по привлечению родителей несовершеннолетних правонарушителей к ответственности. Об этом доложил на концеренции с представителями СМИ начальник Выборгского УМВД Эдвардас Вашкис, сообщает газета "Выборг".

Была пресечена деятельность пяти притонов на улице Сторожевой башни, 9, Леншоссе, 49 "б", Кузнечной, 2 Спортивной, 10 и в Таммисуо. В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация занятий проституцией). Наказание, которое грозит по этой статье, – лишение свободы от трёх до десяти лет.

Особенное волнение у сотрудников УМВД вызывают данные по привлечению к административной ответственности родителей, не занимающихся соответственным образом своими несовершеннолетними чадами. Подобных случаев в районе выявлено порядка 549. При этом наказание за подобное нарушение составляет от штрафа на сумму 500 рублей до административного ареста на пять суток.

Велась борьба и с нарушениями в сфере миграционного законодательства: 63 уголовных дела на соотечественников за фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан и 400 административных протокола на иностранцев, нарушивших правила въезда и пребывания на территории России.

Источник: газета "Выборг"