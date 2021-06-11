В ЦБ заявили, что кратное повышение цен на отдельные товары носит временный характер

Речь идет в частности о росте цен на стройматериалы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что кратное повышение цен на некоторые товары, например, на стройматериалы, носит временный характер.

В показателях месячной инфляции за май - это очень высокий показатель, - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что цены стали расти из-за ажиотажного спроса на жилье. Связывают это с введением программы льготной ипотеки. По мнению Набиуллиной, цены по этой причине стали расти параллельно и в смежных отраслях. Так, вырос спрос на мебель и стройматериалы. Глава ЦБ отметила, что эта инфляция носит спросовый характер.

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