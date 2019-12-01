Глава Центрального Банка объяснила укрепление рубля

С начала 2019 года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках

В текущем году укреплению рубля способствует приток капитала в страны с формирующимся рынком. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвара Набиуллина.

По ее словам, инвесторы ищут более доходные бумаги, вложения в страны с формирующимися рынками. К ним как раз относится и РФ. В последнее время Банк России научился работать в условиях санкций и постоянно просчитывает риски. В таких условиях просто необходимо всегда быть осмотрительным, отметила Набиуллина.

С начала 2019 года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. За почти 12 месяцев он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% - к евро.

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