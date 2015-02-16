Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые товары работающей, но краткосрочной мерой

Глава ЦБ РФ объяснила негативные эффекты для экономики.

Эльвира Набиуллина назвала заморозку цен на некоторые группы товаров работающей, но краткосрочной мерой. Такое заявление глава Центробанка сделала в эфире телеканала "Россия-24". По мнению спикера, в долгосрочной перспективе такие методы принесут государству более негативный характер.

Может работать только как краткосрочные меры, потому что нам нужен рост предложения. Инфляция - это всегда в некотором смысле дисбаланс спроса и предложения. Нам нужно, чтобы быстрее росло предложение. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт уточнила журналистам, что при государственном регулировании цен у производителей товаров получается меньше стимулов для наращивания инвестиций. В связи с этим долгосрочный план будет связан не со снижением уровня инфляции, а к росту стоимости товаров после отмены заморозки. Набиуллина призвала поддержать население страны, которое находится в особенно уязвимом положении, в случае инфляционного скачка. В частности, речь идет о формировании проекта социального казначейства.

Набиуллина: в 2022 году ожидается максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ.

Фото: YouTube / Россия-1