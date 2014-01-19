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Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки

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Многие эксперты ожидала более высокого роста ставки.

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, известная своей любовью к символизму, анонсировала повышение ключевой ставки с "успакаивающей" брошью в виде снежного барса. Животное на груди руководителя ЦБ прилегло отдохнуть и сложило лапы.

Ставку подняли на 0,25 процентных пункта, до 6,75 процента, несмотря на то, что многие ожидали рост ставки до 7 процентов. Возможно, что с помощью спокойного барса Набиуллина намекнула, что в ближайшее время резких движений ожидать не стоит. 

Хотя сама глава ЦБ во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров не стала отвергать возможность ужесточение в дальнейшем.

Видео: Центральный Банк России

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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