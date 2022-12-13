Набиуллина: России нужно максимально сохранить интегрированность в глобальный финансовый рынок

По ее словам, необходимо обеспечить максимально возможную в нынешних условиях открытость.

России нужно максимально сохранить интегрированность в глобальный финансовый рынок. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

По ее словам, сейчас страна находится в вынужденной закрытости. Набиуллина подчеркнула, что регулятор намерен работать так, чтобы была возможность обеспечить максимально возможную в этих условиях открытость.

Привлечение иностранных инвесторов, может быть это не модно говорить сейчас, но, тем не менее, это должно быть одним из направлений. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее Набиуллина сообщила, что банковское финансирование в РФ будет преобладать над рынком капитала.

Видео: YouTube / NAUFOR