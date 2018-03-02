В Кронштадте в квартиру коммуналки рухнула девочка с потолка

В Кронштадте к жильцам 24-комнатной коммунальной квартиры упал сюрприз с потолка. Правда, совсем не приятный.

В Кронштадте, в 24-комнатной коммунальной квартире, которая расположена в здании бывшего общежития Морского завода, рухнул потолок.

По рассказам жительницы несчастного дома, на крыше проводили уборку снега, при этом чердак дома не закрывали. А 1 марта около 20.00 с чердака упал 12-летняя девочка и провалилась в квартиру. В результате инцидента полностью разрушена несущая балка и перекрытия. Ошеломленные жильцы не успели ничего спросить у несовершеннолетней. "Но самое главное девочка ушла, и мы не знаем как ее здоровья“, цитирует слова жительницы коммуналки "Петербургский Дневник".

Позже, на место проишествия прибыла аварийная служба и комиссия из 6 человек заявили, что состояние жилого помещения, чердака и потолка ужасное. По словам специалиста, повреждения на чердаке сделан специально. Однако сами обитатели квартиры уверенны, что ребенок не смог бы сломать несущую балку.

Фото: "ВКонтакте"