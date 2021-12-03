Видео: на зебре водитель сбил женщину, а затем увез ее в неизвестном направлении в Красном Селе

Очевидцы предположили, что пострадавшая получила серьёзные травмы – женщина долго не могла встать.

В пятницу днем, 3 декабря, в Красном Селе водитель сбил женщину на пешеходном переходе, а затем увез в неизвестном направлении. Видеозаписью аварии с неожиданной развязкой поделились в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах записи водитель на "Шевроле" решил объехать пробку по встречной полос. Более того, он ехал на красный свет. В это время женщина переходила перекрёсток улицы Свободы и Кипенской. Как рассказали очевидцы, в результате удара она "отлетела" и ударилась головой. Они предположили, что пострадавшая получила серьёзные травмы – женщина долго не могла встать.

Водитель иномарки и его пассажир вышли на дорогу и посадили пострадавшую в свой автомобиль. После этого машина уехала в неизвестном направлении. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

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Видео: Вконтакте / ранспортный КОЛЛАПС, Красное Село