На заседании комиссии Госсовета обсудили параметры нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

На заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни" под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина обсудили основные параметры нового национального проекта, который станет основой для развития инфраструктуры России на ближайшие годы. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Проект "Инфраструктура для жизни" направлен на создание комфортной и безопасной среды для граждан. Он включает 12 федеральных программ, среди которых особое внимание уделяется развитию городской среды, транспортной инфраструктуры, модернизации коммунальных систем и строительству жилья. Как отметил Марат Хуснуллин, до декабря должен быть утвержден паспорт проекта, а также установлены правила распределения средств и методики расчета показателей.

Одним из ключевых направлений станет строительство социальной и инженерной инфраструктуры. Средства господдержки будут направлены на возведение новых школ, детских садов, поликлиник, а также на развитие транспортных узлов. Важная роль отведена комплексному развитию территорий, в том числе расселению аварийного жилья.

Кроме того, проект предусматривает улучшение городской среды. Планируется благоустройство общественных территорий, создание комфортных парков, скверов и дворов. Ожидается, что к 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах улучшится на 30%, а к 2025 году должны быть разработаны мастер-планы для крупных и малых городов.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" станет основой для развития городов и повышения качества жизни, обеспечив сбалансированное развитие городской и транспортной инфраструктуры.

Фото: Официальный сайт Минстроя РФ

