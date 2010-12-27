На южной части КАД иномарка Range Rover насмерть сбила 20-летнего парня

ГИБДД уточняет подробности трагедии.

В Петербурге вечером 13 апреля дорогая иномарка насмерть сбила пешехода. ЧП случилось в 19.30 на 76 километре КАД в Московском районе. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе городского ГИБДД, под колеса машины попал 20-летний парень. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Известно, что машиной управлял 32-летний водитель. Авария случилась вне зоны пешеходного перехода. По данном факту проводится проверка. Сказать, кто виноват в этом ДТП пока что не представляется возможным.

Фото: Piter.TV