На юго-западе Москвы в автомобиле произошёл взрыв газа

В результате происшествия 1 человек получил ожоги.

В юго-западном районе Москвы произошёл взрыв газа в одном из автомобилей. В результате пострадал 1 человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на свой источник в оперативных службах столицы.

Машина была припаркована во дворе у дома № 41 по улице Генерала Тюленева, у неё выбить стёкла. Оставленные рядом авто не были значительно повреждены. пострадавший в результате инцидента обратился за помощью к медикам с ожогами лица и рук.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают специалисты.

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Фото: Телеканал "360"