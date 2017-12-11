Видео: На юге Петербурга полыхала ГАЗель

Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель".

Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель". Об этом "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Причины возгорания неизвестны.



Автомобиль полностью сгорел. О пострадавших не сообщается.



В сети появилось видео, на кадрах которого от машины идет густой дым.



Видео: YouTube/Мегаполис

