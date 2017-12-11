Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель". Об этом "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Причины возгорания неизвестны.
Автомобиль полностью сгорел. О пострадавших не сообщается.
В сети появилось видео, на кадрах которого от машины идет густой дым.
Видео: YouTube/Мегаполис
Вчера, 22:46
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Видео: На юге Петербурга полыхала ГАЗель
Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель".
Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель". Об этом "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".