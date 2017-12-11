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Видео: На юге Петербурга полыхала ГАЗель

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Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель".

Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы полыхала "ГАЗель". Об этом "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Причины возгорания неизвестны.

Автомобиль полностью сгорел. О пострадавших не сообщается.

В сети появилось видео, на кадрах которого от машины идет густой дым.   

Видео: YouTube/Мегаполис

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Теги: новости петербурга , новости спб , появилось видео
Категории: Новости СПб

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