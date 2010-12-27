На юге Петербурга дерево стало держателем знака "круговое движение"

На проспекте Ветеранов очевидцы заметили интересную картину: в одном из дворов на дереве прикреплен дорожный знак "круговое движение".

Петербург - удивительный город, он полон тайн и загадок. Одну из таких загадок очевидцы пытались разгадать на проспекте Ветеранов, где в одном из дворов к березе прикреплен дорожный знак "круговое движение".

У пользователей сети возникло два вопроса: "В какую сторону можно поехать при таком знаке" и "Почему дорожный знак прикреплен к дереву". Судя по фото, знак означает, что автолюбители могут обогнуть лужайку вокруг.

Некоторые пользователи шутят, что таким образом местный житель себе "застолбил" парковочное место. Впрочем, настоящие причины, по которым знак расположился именно здесь неизвестны.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург