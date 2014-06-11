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На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

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Резкое похолодание пришло в регион из Антарктики.

Ночью 24 июля на юге Африки зафиксировали рекордное похолодание. Об этом сообщили в метеослужбе ЮАР.

Согласно данным синоптиков в городе Кимберли и его окрестностях температура воздуха опустилась до -9,9°С, а в Йоханнесбурге — до -7°С. Эти данные являются рекордно низкими показателями за всю историю метеонаблюдения в африканском регионе.

Специалисты рассказали, что резкое похолодание пришло из Антарктики. По из прогнозам аномально низкие температуры продержаться в регионе еще около недели. 

Видео: YouTube / Natural Disasters

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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