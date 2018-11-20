На встрече с Алексеем Навальным досматривали сторонников

Политик проводит встречу в Петербурге в конгресс-холле "Васильевский".

В Петербурге Алексей Навальный встретился со своими сторонниками в конгресс-холле "Васильевский" на Набережной Смоленки 2. В зале сидят более 1500 человек.

Аудиторию поприветствовал Илья Гантварг. Он обратился к присутствующим со словами: "Никто кроме нас не сможет спасти город от гидры единоросской".

Начало встречи было отложенно из-за большого напора толпы.

По словам очевидцев, возле здания стояли два автозака полиции.

Фото: ВКонтакте/Живем на Васильевском | Васильевский остров