На встрече с Алексеем Навальным досматривали сторонников

В Петербурге Алексей Навальный встретился со своими сторонниками в конгресс-холле "Васильевский" на Набережной Смоленки 2. В зале сидят более 1500 человек.
Аудиторию поприветствовал Илья Гантварг. Он обратился к присутствующим со словами: "Никто кроме нас не сможет спасти город от гидры единоросской".
Начало встречи было отложенно из-за большого напора толпы.
По словам очевидцев, возле здания стояли два автозака полиции.
Фото: ВКонтакте/Живем на Васильевском | Васильевский остров
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