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На встрече с Алексеем Навальным досматривали сторонников
Сегодня, 15:47
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TretyakovaS

На встрече с Алексеем Навальным досматривали сторонников

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Политик проводит встречу в Петербурге в конгресс-холле "Васильевский".

В Петербурге Алексей Навальный встретился со своими сторонниками  в конгресс-холле "Васильевский" на Набережной Смоленки 2. В зале сидят более 1500 человек.

Аудиторию поприветствовал Илья Гантварг. Он обратился к присутствующим со словами: "Никто кроме нас не сможет спасти город от гидры единоросской".

Начало встречи было отложенно из-за большого напора толпы. 

По словам очевидцев, возле здания стояли два автозака полиции. 

Фото: ВКонтакте/Живем на Васильевском | Васильевский остров

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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