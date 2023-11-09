На выставке "Россия" продают вазу за 1,5 млн рублей

Отмечается, что создание такой вазы занимает много времени.

На выставке "Россия", которая проходит на ВДНХ, продают вазу за 1,5 млн рублей. Об этом сообщила в интервью "РИА Новости" представитель единого оператора группы компаний Fashion Hub Russia Евгения Злобина.

Ваза была произведена в городе Гусь-Хрустальный. Ее продают в универмаге, где собрана продукция из российских регионов самой разной стоимости. По словам Злобиной, создание такой вазы занимает много времени. Она уточнила, что стекло выдувается при температуре 1200 градусов, после чего начинается огранка.

Ранее мы сообщали, что на выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем и выиграл поездку в Петербург.

Видео: Telegram / РИА Новости