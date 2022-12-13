Единовременную преференцию в размере 10 тыс. рублей к 9 мая получат инвалиды, участники и ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в годы блокады.

На выплаты ветеранам Петербурга ко Дню Победы выделят более 1,5 млрд рублей. Об этом 3 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Единовременную преференцию в размере 10 тыс. рублей к 9 мая получат инвалиды, участники и ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в годы блокады.

Кроме этого, единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей получат вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также жители Санкт-Петербурга, родившиеся до 3 сентября 1945 года, не относящиеся к указанным выше гражданам.

Всего финансовую поддержку к 87-й годовщине Победы получат более 247 тысяч человек. На эти цели направят более 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства.

Фото: Piter.tv

