Чтобы не получить по башке: в Петербурге мечендайзеры стирают срок годности с товара

В Петербурге в кадр попал мечендайзер, который стирал срок годности с товара.

15 октября в гипермаркете Петербурга поймали сотрудника магазина за интересным занятием: молодой человек в синей форме активно стирал срок годности с упаковки кефира. Этот инцидент очевидец решил снять на видео, которое позже опубликовали в социальной сети.

Для чего мечендайзер Рашид это делает удалось выяснить с трудом: "Количество большое товара. Много заказывали. За это отвечаем мы. Если товар не продается, по башке получим", - пояснил сотрудник.

Беседа потанциального покупателя с мечендайзером навела шум, на который пришла другая сотрудница магазина. Узнав, из-за чего возгарает конфликт она пришла в шок, затем наругала молодого человека и грозила уволить его.

Однако создалось впечателние, что женщина просто прикрыла неопытного сотрудника гипермаркета, а вместо увольнения его научат не попадаться с поличным. Отметим, когда речь зашла об администрации, все занервничали и сказали что никого из начальства уже нет.

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