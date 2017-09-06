Появилось видео, как самолет пролетел сквозь ураган "Ирма"

Над Атлантическим океаном прошелся ураган "Ирма" со скоростью 200 километров в час. Сквозь него удалось пройти самолету, в котором снимали видеоролик для ученых.

На YouTube появился ролик, который сняли представители Национального управления исследований океанических и атмосферных явлений в момент полета сквозь ураган "Ирма".

Известно, что видео снималось над Атлантическим океаном. На кадрах четко видно, как воздушный транспорт пролетает через центр "Ирмы". Также, на видео заметно, что в момент приближения самолета к центру урагана, сильно трясет.

Авторы видео рассказали, что полет был необходим ученым, чтобы получить информацию, связанную с силой "Ирмы". Также ученые хотели отследить куда будет направляться ураган. Удалось выяснить, что "Ирма" двигалась в сторону острова Карибского бассейна. В США дают прогноз на то, что "Ирма" приблизится к берегу страны.

Данное природное явление двигается со скоростью 200 км/ч, что считается предпоследней степени опасности.

Видео: YouTube