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На входе в гимназию на Васильевском острове ученикам проверяют температуру
Сегодня, 12:44
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himif

На входе в гимназию на Васильевском острове ученикам проверяют температуру

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Руководство школы разработало целый перечень необходимых процедур в целях профилактики коронавируса.

В гимназии №642 на Васильевском острове утро новой учебной недели началось с проверки температуры тела у школьников. После переодевания в гардеробе сотрудники с бесконтактными пирометрами выявляют повышенную температуру. О новых мерах по профилактике вируса в школе сообщило руководство учреждения на официальном сайте 15 марта.

Температурящих детей будут изолировать до приезда родителей. Также в школе введена обязательная процедура по обработке рук антисептиком – этим занимается дежурный сотрудник, а каждому ученику рекомендуют дать антибактериальные салфетки и гели. Кроме того, в гимназии запретили массовые мероприятия и следят за тем, чтобы родители детей не скрывали недавние поездки в Европу и прочие зараженные коронавирусом страны.

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Фото: pixabay

Теги: васильевский остров, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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