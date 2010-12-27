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На Вербной улице автомобиль сбил пешехода
Сегодня, 20:57
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TretyakovaS
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На Вербной улице автомобиль сбил пешехода

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о том, что на Вербной улице автомобиль сбил человека. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Вербной улице автомобиль сбил человека.

ДТП произошло вдали от пешеходного перехода. По словам пользователей, водитель не заметил пешехода, переходящего дорогу.

На месте работала бригада скорой помощи. Пострадавший госпитализирован. О состоянии пострадавшего не сообщается.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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