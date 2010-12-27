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В Петербурге молодой мужчина избил девушку
Сегодня, 15:37
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Shdaria
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В Петербурге молодой мужчина избил девушку

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На Васильевском острове мужчина жестоко избил девушку.

В Санкт-Петербурге 11 апреля около 17.00 27-летняя девушка оказалась жертвой жестокого мужчины. В пресс-службе УВО войск Нацгвардии по региону сообщили, что преступление было совершено у парадной дома №6 на 15-й линии Васильевского Острова.

Выяснилось, что девушку избил 26-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на месте происшествия, после чего доставили в отдел полиции.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: избиение , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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