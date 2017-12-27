На улице Веденеева задымилась маршрутка

В Калининском районе Санкт-Петербурга задымилась маршрутка.

Вечером 18 января на ул. Веденеева задымилась маршрутка №252, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

"Народ активно тушит машинными огнетушителями"; "Маршрутка дымила сильно, прохожие и автомобилисты тушили очень активно, дорога была перекрыта. Сейчас все ездят как обычно", - отмечают очевидцы.

Причина возгорания неизвестна.

"Использовали 10 или 12 огнетушителей. Спасибо водителям-помогли, а то в автобусе было всего два огнетушителя,маленьких".

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург