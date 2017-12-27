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На улице Веденеева задымилась маршрутка
Вчера, 22:25
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ProkVad
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На улице Веденеева задымилась маршрутка

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В Калининском районе Санкт-Петербурга задымилась маршрутка.

Вечером 18 января на ул. Веденеева задымилась маршрутка №252, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

"Народ активно тушит машинными огнетушителями"; "Маршрутка дымила сильно, прохожие и автомобилисты тушили очень активно, дорога была перекрыта. Сейчас все ездят как обычно", - отмечают очевидцы.

Причина возгорания неизвестна.

"Использовали 10 или 12 огнетушителей. Спасибо водителям-помогли, а то в автобусе было всего два огнетушителя,маленьких".

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: калининский район , маршрутка , происшествия
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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