Видео: на улице Вавиловых полыхает квартира на седьмом этаже

Из окна валит густой черный дым.

Днем 18 апреля в Калининском районе Петербурга произошел пожар. По словам очевидцев, на улице Вавиловых, 4/1, загорелась квартира на седьмом этаже. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, как из окна валит густой черный дым. В настоящий момент открытое пламя удалось ликвидировать. Жители соседнего дома отметили, что черный дым сменился на белый. У дома стоят три пожарных машины и одна скорая помощь. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга горел исторический дом.

Видео: Piter.TV