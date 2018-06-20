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В центре Петербурга горел исторический дом

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О пострадавших никаких сведений нет.

В среду, 17 апреля, в центре Петербурга загорелся исторический дом. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Жуковского, 7-9. По словам корреспондента, в пожаре никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны. 

На кадрах видно, что пожар произошел на пятом этаже Из окон квартиры валит дым. На месте работают несколько пожарных расчетов.О пострадавших никаких сведений нет.

Ранее мы сообщали о том что На Ленинском проспекте загорелась квартира в жилом доме 

Видео:Piter.TV

 

 

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Теги: новости спб, общество, пожар, пожар улица жуковского, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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