На улице Свободы горели частные дома

Пожар тушили полтора часа.

В ночь субботу, на 13 июня, в Красносельском районе загорелся частный жилой дом. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области.

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 02:58. После этого пожарные сразу же выехали к дому 56 по улице Свободы, где обнаружили, что пламя с одноэтажного дощатого дома, который уже выгорел полностью, перекинулось на рядом стоящий кирпичный дом, у которого кровля выгорела по всей площади.

На месте возгорания работали 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

В 04:26 пожар удалось потушить полностью. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге.

Фото: Pixabay