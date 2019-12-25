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На улице Свободы горели частные дома
Сегодня, 9:28
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Arinablinova

На улице Свободы горели частные дома

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Пожар тушили полтора часа.

В ночь субботу, на 13 июня, в Красносельском районе загорелся  частный жилой дом. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и области.

Сообщение о возгорании диспетчер получил в 02:58. После этого пожарные сразу же выехали к дому 56 по улице Свободы, где обнаружили, что пламя с одноэтажного дощатого дома, который уже выгорел полностью,  перекинулось на рядом стоящий кирпичный дом, у которого  кровля выгорела по всей площади.

На месте возгорания работали 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

В 04:26 пожар удалось потушить полностью. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в НИПНИ им. Бехтерева в Петербурге.

Фото: Pixabay 

Теги: пожар, частные дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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