Как сообщает "Конкретно.ру", днем 19 июля в подвале расселенного дома 42 по улице Шкапина была найдена нижняя половина человеческого скелета. Туловище, руки и руки отсутствовали.
"Неприятный сюрприз" обнаружил сантехник, который в подвале менял трубы.
Следователи вывезли находку без верхних частей тела и одежды.
Останки направлены в морг.
Вчера, 17:54
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На улице Шкапина нашли половину скелета
В подвале дома в Адмиралтейском районе нашли нижнюю половину скелета.
Как сообщает "Конкретно.ру", днем 19 июля в подвале расселенного дома 42 по улице Шкапина была найдена нижняя половина человеческого скелета. Туловище, руки и руки отсутствовали.