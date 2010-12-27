На улице Руставели умер грудной ребенок

Скорая помощь не смогла определить причину смерти малышки.

В Калининском районе Петербурга полиция расследует обстоятельства гибели грудничка. Новорожденную девочку обнаружили мертвой родители. Они заметили, что малышке не подает признаков жизни утром 18 июля. Петербуржцы вызвали домой по улице Руставели бригаду скорой помощи. Однако, врачи могли только констатировать смерть.Внешних признаков насильственного ухода из жизни доктора не нашли.

В настоящее время тело ребенка направлено на судебную медэкспертизу. Причину летального исхода установят эксперты. По сведениям полиции, семья считалась благополучной, на учете органов опеки не состояла.

Фото:Piter.tv