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На улице Дыбенко двухлетний малыш отравился каплями от насморка
Сегодня, 9:49
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На улице Дыбенко двухлетний малыш отравился каплями от насморка

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Ребенок выпил содержимое бутылочки, пока родители не видели.

В Невском районе двухлетний мальчик попал в больницу, выпив капли от насморка. По информации Piter.tv, малыш находится в тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в квартире на улице Дыбенко. Ребенок взял сосудосуживающий препарат "Нафтизин" и выпил жидкость. В стационар его привезли родители. Врачи диагностировали острое отравление.

Известно, что мальчик воспитывается в благополучной полной семье, которая не состоит на профилактических учетах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что подобный инцидент произошел и в Приморском районе. Малыш выжил. 

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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