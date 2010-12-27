На улице Бабушкина обломок кровли рухнул рядом с автомобилем

Причиной произошедшего стал сильный ветер.

На улице Бабушкина ветром оторвало кусок жести с крыши жилого дома. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошел 9 марта около 16 часов. Ветер оторвал металлическую деталь вентиляционной трубы с крыши одного из домов. Деталь упала на парковку автомобилей и чудом не задела автомобиль Mitsubishi.

Отметим, что в Петербурге 9 марта бушует ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП Санкт-Петербург