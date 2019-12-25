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На улицах Петербурга и Москвы появились антистрессные новогодние плакаты
Сегодня, 13:35
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На улицах Петербурга и Москвы появились антистрессные новогодние плакаты

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На столичных улицах можно увидеть 10 плакатов с фразами, которые способны успокоить тревожных горожан накануне Нового года.

Сервис "Яндекс.Маркет" совместно с петербургским художником eto.znak.mag создали плакаты для того, чтобы поддержать горожан, еще не купивших подарки к Новому году. Об этом Piter.TV рассказали организаторы акции. 

На столичных улицах можно увидеть 10 плакатов с фразами, которые способны успокоить тревожных горожан: "Сделай себе самый классный подарок. Ты этого заслуживаешь!", "Тебе не нужно всё время спешить и везде успевать 24/7", "Хватит беспокоиться о вещах, которые ты не можешь контролировать" и не только. 

В Москве постеры появились рядом с дизайн-кварталом "Флакон", Тверской и Белорусской станциями метро, в Петербурге –  рядом с Некрасовским садом и Новой Голландией, а также на Большом проспекте Петроградской стороны. 

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Фото: предоставлено организаторами

Теги: акция, плакаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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