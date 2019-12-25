На улицах Петербурга и Москвы появились антистрессные новогодние плакаты

На столичных улицах можно увидеть 10 плакатов с фразами, которые способны успокоить тревожных горожан накануне Нового года.

Сервис "Яндекс.Маркет" совместно с петербургским художником eto.znak.mag создали плакаты для того, чтобы поддержать горожан, еще не купивших подарки к Новому году. Об этом Piter.TV рассказали организаторы акции.

На столичных улицах можно увидеть 10 плакатов с фразами, которые способны успокоить тревожных горожан: "Сделай себе самый классный подарок. Ты этого заслуживаешь!", "Тебе не нужно всё время спешить и везде успевать 24/7", "Хватит беспокоиться о вещах, которые ты не можешь контролировать" и не только.

В Москве постеры появились рядом с дизайн-кварталом "Флакон", Тверской и Белорусской станциями метро, в Петербурге – рядом с Некрасовским садом и Новой Голландией, а также на Большом проспекте Петроградской стороны.

Новогодний стол на 2022 год: подборка рецептов от шеф-повара Александра Бельковича.

Фото: предоставлено организаторами