На улицах Гагарина и Харитонова установили новые уличные тренажеры

Во дворах Выборга устанавливают современные уличные тренажеры. Этим летом спортивные объекты появятся в 10 местах.

В Выборге устанавливают уличные тренажеры по инициативе местных жителей. Такие спортивные объекты должны появиться, как минимум, в 10 местах. Выбор места и установка производится на основании обращений в общественные приемные муниципальных депутатов.

Один из первых тренажеров появился накануне в поселке Харитоново. Его установили на улице Харитонова у дома № 75. За установкой следил лично глава района Дмитрий Никулин.

В этот же день уличный тренажер установили во дворах на улице Гагарина. Это стало возможным благодаря обращению жителей домов №51, 53, 55 и 57 к депутату Александру Петрову. На округе активно работает общественная приемная, куда и поступают такие запросы.

Установка уличных тренажеров продолжится в ближайшее время. Их установят, как минимум, еще в 8 выборгских дворах. Канал Piter.TV будет следить за работами, направленными на повышение уровня ЗОЖ в Выборге.

Видео: Piter.TV