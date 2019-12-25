На оранжевой линии метрополитена Петербурга произошел сбой

Сообщение от пресс-служба метрополитена было опубликовано в 10-м часу 6 сентября.

Пресс-служба сообщила о том, что в 09:33 движение осуществляется только на участке от "Улицы Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского-2". Движения от "Площади Александра Невского-2" до "Спасской" временно не осуществляется.

Это связано с посадкой напряжения.

UPD. В 09:43 движение было восстановлено.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что Петербург закупит вагоны для метро на 242 миллиарда рублей. Срок действия документа — 25 лет. Подвижной состав должны будут поставить до 2031 года. Первые 64 вагона метрополитен получит уже в этом году.

Фото: Piter.tv