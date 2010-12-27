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На участке КАД перекроют две полосы движения
Сегодня, 13:52
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nadiputintseva
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На участке КАД перекроют две полосы движения

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В связи с ремонтными работами временно перекроют первую и вторую полосы КАД

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" сообщает, что в связи с производством ремонтных работ по ликвидации колейности покрытия, на участоке КАД от пересечения с Рябовским шоссе до транспортной развязки на пересечении с Колтушским шоссе (км 41 – км 42 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

Сообщается, что для ремонта будут закрыты первая и вторая полоса, для третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/ч. Во время ремонта установят направляющие стрелки, временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы.

Начальник ФКУ "Северо-Запад" добавил, что информация о перекрытии дорог появится на табло и знаках с переменной информацией КАД.

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Категории: Новости СПб

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