На участке КАД перекроют две полосы движения

В связи с ремонтными работами временно перекроют первую и вторую полосы КАД

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" сообщает, что в связи с производством ремонтных работ по ликвидации колейности покрытия, на участоке КАД от пересечения с Рябовским шоссе до транспортной развязки на пересечении с Колтушским шоссе (км 41 – км 42 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

Сообщается, что для ремонта будут закрыты первая и вторая полоса, для третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/ч. Во время ремонта установят направляющие стрелки, временные дорожные знаки, а также ограждающие элементы.

Начальник ФКУ "Северо-Запад" добавил, что информация о перекрытии дорог появится на табло и знаках с переменной информацией КАД.