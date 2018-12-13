На КАД на четыре дня закроют две полосы движения

На участках будут вести работы по устранению колейности дороги.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует жителей Северной Столицы, что о новых ограничениях на КАД, которые продлятся четыре дня.

Сообщается, что с 23 по 27 мая будут полностью заблокированы две полосы движения от пересечения КАД с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста. Причиной ограничения станут работы по устранению колейности дороги. На других полосах скоростной режим ограничат до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.TV писал о других ограничения на Кольцевой дороге, которые также продлятся до 27 мая.

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