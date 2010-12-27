Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
До субботы закроют полосу на КАД от Энгельса до Выборгского
Сегодня, 16:04
0
Asyaromanenkova
64

До субботы закроют полосу на КАД от Энгельса до Выборгского

0
 
 

На кольцевой автодороге ограничат движение из-за восстановления дорожного покрытия от развязок с проспектом Энгельса до Выборгского шоссе. Закрыта будет одна полоса.

Со среды, 13 сентября, на кольцевой автодороге начинают действовать дополнительные ограничения. На 118-120 километрах КАД перекроют одну полосу движения. На участке пройдут работы по восстановлению покрытия проезжей части. Работать будет только одна полоса от перекрестка с проспектом Энгельса до Выборгского шоссе.

Ограничения начали действовать в среду, 13 сентября, с восьми утра. Продлятся работы до субботы, 16 сентября. Вторую полосу планируют открыть в восемь вечера.

"На время работ первая полоса закрыта, на второй полосе введено ограничение движения 50 километров в час", - сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для безопасности водителей и дорожников будут устанавливать дорожные знаки и водоналивные барьеры. В ночное время о работах предупредят световые сигнализации. Об ограничении скорости и работах будут выводить на знаки переменной информации.

Теги: выборгское шоссе , кад спб , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5