На трассе под Краснодаром была замечена заячья разборка

Грызуны не поделили самку.

Пользователи соцсетей опубликовали жуткие кадры ночной потасовки на трассе Краснодар-Тимашевск. Как сообщают очевидцы, на ночной дороге подрались два зайца.

Лесных жителей заметил один из водителей. Это было не трудно сделать, так как местом своих разборок лесные жители выбрали обочину трассы. Двое ушастых встали на задние лапа и отчаянно колотили друг друга лапками. Автор видео оставил подпись:

Про драку сегодня ночью на трассе Краснодара-Тимашевск слышали? Там жестокая разборка. Пресса молчит, органы пытаются скрыть. Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Петербуржцы не оставили инцидент без внимания:

Эксперты отмечают, что образ жизни у зайцев остается практически неизменным на протяжении всего года. Однако бывают такие периоды, когда "благоразумие" покидает зайца и, конечно же, это время спаривания. Обычно зайчиху преследуют сразу несколько зверьков. Вероятно и эти самцы пытались боем отвоевать себе зайчиху.

Видео: ВКонтакте / unreleased_dtp