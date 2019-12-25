На трассе "Сортавала" запустили движение по новому путепроводу

Длина сооружения вместе с подходами составляет 2,3 километра.

В субботу, 13 июня, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" открыл движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе "Росавтодора".

Уточняется, что длина сооружения вместе с подходами составляет 2,3 километра, а ширина – 7,5 метров. Путепровод был построен на месте старого объекта над железнодорожными путями.

На данный момент федеральная автодорога А-121 "Сортавала" является одним из самых востребованных направлений Северо-Западного федерального округа.

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