На трассе "Сортавала" запустили движение по новому путепроводу

В субботу, 13 июня, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" открыл движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала" в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе "Росавтодора".
Уточняется, что длина сооружения вместе с подходами составляет 2,3 километра, а ширина – 7,5 метров. Путепровод был построен на месте старого объекта над железнодорожными путями.
На данный момент федеральная автодорога А-121 "Сортавала" является одним из самых востребованных направлений Северо-Западного федерального округа.
Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти откроет экомаршрут.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все