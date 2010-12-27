На трассе "Сортавала", ведущей в Карелию, увеличили скорость до 110

В настоящее время в эксплуатацию ввели четыре полосы движения с 9-го по 57-й километр.

На трассе "Сортавала" увеличат скорость до 110 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Необходимость модернизации этого направления назрела давно. Дорога является популярным у туристов маршрутом, так как ведет к природным достопримечательностям Карельского перешейка рассказывают в ведомстве

Трассой активно пользуются дачники - петербуржцы и жители Ленобласти. В пресс-службе также отметили, что только за сутки по этому маршруту проезжают порядка 30 тысяч автомобилей.

На данный момент, на участке с 81 км по 106 км ведутся ремонтные работы, а на отрезке 131 км –154 км на границе Ленинградской области и Республики Карелия производится реконструкция.

Здесь будет заасфальтирован последний грунтовый разрыв на сети федеральных дорог северо-запада России сообщают в пресс-службе организации

В настоящее время в эксплуатацию ввели четыре полосы движения с 9-го по 57-й километр.

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