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На трассе "Сортавала", ведущей в Карелию, увеличили скорость до 110
Сегодня, 20:44
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IRINA_CHALKINA
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На трассе "Сортавала", ведущей в Карелию, увеличили скорость до 110

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В настоящее время в эксплуатацию ввели четыре полосы движения с 9-го по 57-й километр.

На трассе "Сортавала" увеличат скорость до 110 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

 Необходимость модернизации этого направления назрела давно. Дорога является популярным у туристов маршрутом, так как ведет к природным достопримечательностям Карельского перешейка

рассказывают в ведомстве

Трассой активно пользуются дачники - петербуржцы и жители Ленобласти. В пресс-службе также отметили, что только за сутки по этому маршруту проезжают порядка 30 тысяч автомобилей. 

На данный момент, на участке с 81 км по 106 км  ведутся ремонтные работы, а на отрезке 131 км –154 км на границе Ленинградской области и Республики Карелия производится реконструкция. 

 Здесь будет заасфальтирован последний грунтовый разрыв на сети федеральных дорог северо-запада России

сообщают в пресс-службе организации

В настоящее время в эксплуатацию ввели четыре полосы движения с 9-го по 57-й километр.

Фото: Pixabay, Яндекс Карты

 

 

Теги: трасса сортавала
Категории: Лента новостей Новости СПб

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