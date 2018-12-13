На трассе Скандинавия КАМАЗ с щебнем завалился на легковую машину

При повороте на Заходское произошло ДТП с участием легковой машины и КАМАЗа.

На трассе Скандинавия КАМАЗ с камнями перевернулся на легковушку. По словам очевидцев из группы ДТП И ЧП | Санкт- Петербург, при повороте на Заходское стоит легковая машина, придавленная КАМАЗом и засыпанная камнями. Как сообщается, пострадавших нет, а на место уже прибыла спец техника, которая очистит трассу от щебня.

Очевидцы уже публикуют первые фотографии с места происшествия, на которых видно, как из перевернутого КАМАЗА на дорогу высыпалось несколько тонн груза. Судя по всему, это гравий. У второго участника ДТП, легковушки mitsubishi lancer, полностью разбито лобовое стекло и помят корпус.

В комментариях так же сообщают о второй случившейся аварии на трассе, но уже в районе Солнечного.

Сама трасса Скандинавия проходит от дороги "Парголово – Огоньки" до поселка Огоньки. После реконструкции была расширена до 6 полос. Разрешенная скорость – 90 км/ч.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург