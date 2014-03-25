На трассе Петербург-Псков произошло смертельное ДТП

В Лужском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Водитель Audi умер по пути в больницу.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, которая произошла на трассе Петербург Псков в Лужском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, ДТП случилось 17 июля около 14:50 на 111 км дороги. Водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, которому было 47 лет, во время поворота не предоставил преимущество автомобилю Audi.

За рулем легковой машины находился 54 летний мужчина. После столкновения Audi загорелась. Водитель получил тяжелые травмы и скончался по дороге в медицинское учреждение в автомобиле скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ