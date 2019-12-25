На трассе "Кола" под Петербургом на неделю ограничат движение на развязке

Съезды на развязке у Разметелево будут перекрывать из-за ремонта асфальта

На федеральной трассе Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленинградской области временно ограничат движение на транспортной развязке в районе деревни Разметелево. С 14 по 22 октября съезды будут поочередно полностью закрывать из-за ремонта асфальта. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы проведут на 22-м километре трассы. Специалисты планируют устранить колейность — продольные углубления, которые образуются на дорожном покрытии.

Ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00, когда интенсивность движения ниже. В дневное время проезд собираются открывать по отфрезерованному асфальту.

На период ремонта установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Работы выполнит генеральный подрядчик АО "ВАД".

График ремонта могут изменить в зависимости от погодных условий. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрутов через развязку в районе Разметелево.

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Фото: Piter.TV