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На трасе "Кола" произошло ДТП: есть погибшие
Сегодня, 7:16
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lesjasap
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На трасе "Кола" произошло ДТП: есть погибшие

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Для двоих участников аварии столкновение закончилось летальным исходом.

Поздно вечером 2 сентября в Кировском районе Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом. Очевидцы сообщают, что два легковых автомобиля столкнулись на Мурманском шоссе - трассе "Кола". По данным свидетелей событий, есть погибшие. Местные жители говорят о минимум двух жертвах ДТП.

Проезжающие мимо водители добавили, что пострадавшие автомобили улетели в кювет от сильного удара.

На месте работал три кареты скорой помощи и два пожарных расчета.  Из-за аварии движение по данному участку трассы было временно затруднено. Специалисты полагают, что причиной трагедии стали плохие погодные условия, а конкретно - туман.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей ДТП Новости СПб

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