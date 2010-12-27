На теннисном турнире St. Petersburg Open свою карьеру завершит Михаил Южный

Также на турнир приедут 4 победителя прошлых лет.

Совсем скоро в Петербурге пройдет XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open. На него приедут множество звезд из мира тенниса. Об этом Piter.TV сообщили на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру.

Мне приятно отметить, что этот турнир добрая спортивная традиция города. Многие спортсмены приезжают не первый раз. Город продолжает укреплять свои позиции в теннисе. Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Также на этом, 23 турнире с миром тенниса попрощается спортсмен Михаил Южный. К этому подготовили даже несколько официальных церемоний.

Александр Медведев, заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор турнира отметил, что этот турнир особенный, так как проходит в год Чемпионата мира по футболу. После игры нашей сборной у многих повысился интерес к спорту в целом.