В Московском районе Петербурга на стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Есть ли пострадавшие в результате инцидента - неизвестно.
ЖК "Москва" располагается в Московском районе у площади Победы.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:26
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На стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос
В Московском районе Петербурга на стройплощадке ЖК "Москва" опрокинулся бетононасос. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
В Московском районе Петербурга на стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".