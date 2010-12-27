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На стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос
Сегодня, 20:26
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TretyakovaS
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На стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос

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В Московском районе Петербурга на стройплощадке ЖК "Москва" опрокинулся бетононасос. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В Московском районе Петербурга на стройплощадке ЖК "Москва" рухнул бетононасос. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Есть ли пострадавшие в результате инцидента - неизвестно.

ЖК "Москва" располагается в Московском районе у площади Победы.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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