На стройке в Кировском районе найдены снаряды времен ВОВ

Боеприпасы увезли специалисты из ОМОН Росгвардии.

В Кировском районе Петербурга строители обнаружили старинные снаряды времен проведения ВОВ. Инцидент произошел вечером 3 сентября на территории будущего жилого комплекса "Трилогия". По данным очевидцев, найденный боеприпас был артиллерийским.

На место направились представители ОМОН Росгвардии. Они забрали опасную находку с собой около 19 часов вечера. В дальнейшем снаряд будет утилизирован. Информация о нахождении опубликована на официальном сайте гУ МЧС по региону. По сведениям сотрудников экстренного ведомства, подрядчик наткнулся на исторические предметы во время проведения земляных работ.

Фото: Росгвардия