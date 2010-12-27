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В Петербурге построят 32 новые электроподстанции на сумму в 40 млрд. рублей
Сегодня, 7:46
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lesjasap
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В Петербурге построят 32 новые электроподстанции на сумму в 40 млрд. рублей

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Правительство Северно столицы разработало программу развития энергетики до 2023 года.

Власти Петербурга обсудили возможность строительства новых подстанций, а также вопросы, касающиеся ремонта и модернизации старых. На эти проекты инвесторы планируют выделить 40 миллиардов рублей.

Чиновники встретились с бизнесменами и крупными промышленными деятелями, чтобы определить будущее энергетики Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В рамках заседания была представлена программа развития отрасли до 2022 года. По данным зампредседателя Комитета по энергетике Светланы Мельниковой, в ближайшие пять лет под Петербургом может появиться  32 новых подстанции с электропередачами, общей протяженностью достигающих 390 километров. Около 65 объектов и 138 километров ЛЭП будет отконструировано.

Представители правительства отметили, что  на данные нужды не будут вложены бюджетные средства. Работы выполнят за счет инвестиционных средств.

Фото: Pixabay.com
 

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Категории: Новости СПб

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